Харитонов поделился мнением о возможном бое Бивола против Бетербиева

Боец Bellator Сергей Харитонов оценил возможный бой российских боксеров Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева в полутяжелом весе.

«Я бы с удовольствием посмотрел бой Бивола с Бетербиевым. Бивол — очень сильный боец, а Бетербиев громкий нокаутер. Два медведя в одной берлоге не смогут ужиться. Этот бой принципиально важен для каждого, они должны решить, кто из них будет абсолютным чемпионом. С нетерпением буду ждать бой», — цитирует Харитонова «РБК Спорт».

Бетербиев объединил титулы WBC, IBF и WBO в полутяжелом весе, победив американца Джо Смита-младшего (28-4) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 18 июня в Медисон-сквер-гарден, Нью-Йорк, США.

Бивол в прошлом бою за звание чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBA победил абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (57-2) единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) 8 мая на T-Mobile Arena в Парадайсе, США.