Тимоти Брэдли считает, что Бивол победит Бетербиева

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Тимоти Брэдли (33-2) считает, что чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (20-0) будет фаворитом в бою с чемпионом IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым (18-0).

«Я поставлю на Бивола, потому что он активен. Он крепкий парень, это было видно по бою с Канело, — сказал Брэдли в интервью YouTube-каналу FightHype. — В бою с Бетербиевым главное, что ему нужно сделать, — это не прижиматься к канатам, потому что такой панчер, как Бетербиев просто прикончит тебя.

Если Бивол будет держаться на дальней дистанции в центре ринга и подключит ноги, то он сможет сбить Бетербиева с толку и победить. В вопросе победителя в этом бою я опираюсь на историю. Когда встречаются два тяжелых панчера, побеждает тот, кто наиболее техничен».

Бетербиев объединил титулы WBC, IBF и WBO в полутяжелом весе, победив американца Джо Смита-младшего (28-4) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 18 июня в Медисон-сквер-гарден, Нью-Йорк, США.

Бивол в прошлом бою победил абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (57-2) единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) 8 мая на T-Mobile Arena в Парадайсе, США.