Джошуа прокомментировал официальный анонс реванша с Усиком

Экс-чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (26-2) сообщил, что сейчас он как никогда мотивирован победить и вернуть себе чемпионские пояса.

«Вот это у меня приключения на американских горках! Боксирую за титул чемпиона мира в супертяжелом весе двенадцатый раз подряд, — приводит слова Джошуа издание Matchroom Boxing. — Сперва я завоевал титул, затем объединил пояса, потом их потерял, но вновь стал двукратным чемпионом, а сейчас назначена дата, когда я могу стать трехкратным чемпионом мира в супертяжелом весе. Вот это возможность!

Постоянные выступления на чемпионском уровне имеют свои плюсы и минусы. Я твердо решил с каждым днем становиться только сильнее, учиться на своем опыте и совершенствоваться. Счастливый боец — это опасный боец, а я сейчас самый счастливый и мотивированный из всех, кого я когда-либо видел».

Реванш Усика и Джошуа состоится 20 августа в городе Джидда в Объединенных Арабских Эмиратах. В первом бою Усик победил Джошуа единогласным судейским решением (117-112, 116-112, 115-113) 25 сентября 2021 года на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.