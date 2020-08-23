Боб Арум высмеял Уайта за поражение от Поветкина

Промоутер Боб Арум с иронией отозвался о поражении британского боксера супертяжелого веса Диллиана Уайта в поединке с россиянином Александром Поветкиным в поединке за титул временного чемпиона WBC.

«Диллиан Уайт был так занят борьбой за статус обязательного претендента на чемпионский титул WBC, что не заметил апперкот Поветкина, который вырубил его и отправил на задницу», — написал Арум в Twitter.

40-летний Поветкин одержал 36 побед (25 — нокаутом), потерпел два поражения и один раз завершил бой вничью. На счету 31-летнего Уайта 27 побед (18 — нокаутом) и два поражения.