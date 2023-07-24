Боб Арум назвал дату возвращения Шакура Стивенсона на ринг

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что экс-чемпион мира в двух весовых категориях Шакур Стивенсон (20-0) вернется на ринг осенью в Лас-Вегасе.

«Шакур проведет громкий бой до конца года. Это будет бой против Ломаченко или Хейни. Возможно, против Василия Ломаченко. Я не знаю, но он [Стивенсон] будет драться», — приводит слова Арума журналист Стив Ким в Twitter.

Стивенсон был лишен поясов WBC и WBO в полулегком весе после того, как в сентябре не прошел взвешивание перед боем с Робсоном Консейсао (17-2). Стивенсон победил Консейсао единогласным решением и перешел в легкий вес, где в апреле нокаутировал в шестом раунде Шуичиро Есино (16-1).