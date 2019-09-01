Промоутер украинского боскера Василия Ломаченко Боб Арум заявил, что считает его суперзвездой мирового бокса. Ранее украинец победил британца Люка Кэмпбелла.

— Конечно, мы хотим завоевать четвертый пояс, чтобы объединить титулы, — сказал Арум после поединка. — Лома сказал мне, что хочет как можно скорее провести еще один бой в Великобритании. Английские болельщики бокса — лучшие в мире. Он — суперзвезда. Люк Кэмпбелл не опозорился, проиграв. Он отличный боец и показал отличный бокс. Он еще вернется. Ломаченко относится к числу суперзвезд, таких как Мохаммед Али, Шугар Рэй Леонард, Флойд Мейвезер, Оскар-де ла Хойя, Мэнни Пакиао. Мы хотим провести поединки с лучшими бойцами в полулегком, втором полулегком и легком весах. Там много хороших бойцов.

На данный момент Ломаченко обладает чемпионскими поясами по версиям WBA, WBO и WBC.