Бивол: «Буду счастлив, если состоится бой с Бетербиевым»

Российский боксер Дмитрий Бивол высказался о возможном противостоянии с Артуром Бетербиевым.

«С Артуром мы никогда не были друзьями. С друзьями обычно созваниваются, приглашают на день рождения и поздравляют с праздниками. Но я бы хотел с ним подраться. У него есть то, что я хочу. И он хочет, я знаю это. Главное, чтобы нашелся человек, способный организовать этот бой. И если он состоится, я буду очень счастлив», — сказал Бивол на пресс-конференции, которая состоялась 16 января в Москве.

На счету Бивола в профессиональном боксе 21 победа и 0 поражений.