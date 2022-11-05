Бивол — Рамирес: где и когда пройдет бой

В ночь на 6 ноября в Абу-Даби (ОАЭ) состоится бой российского боксера Дмитрия Бивола и мексиканца Хильберто Рамиреса.

Встреча состоится на 18-тысячной «Этихад Арене». Две недели назад Ислам Махачев победил Чарльза Оливейру и стал новым чемпионом UFC.

Бивол и Рамирес ранее в Эмиратах не боксировали. Дмитрий дрался в России, США, Монако и Англии, Хильберто — в родной Мексике и США.

Бой Бивол — Рамирес покажет Первый канал. Начало прямой трансляции запланировано на 23.50 субботы по московскому времени.

Следить за ходом боя можно в онлайн-трансляции на сайте «СЭ» по этой ссылке.