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Сегодня, 16:04

Промоутер Бивола заявил об увеличении контракта при реванше с Альваресом

Иван Шитик
Корреспондент
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Сумма контракта Дмитрия Бивола значительно вырастет в реванше с Саулем Альваресом. Об этом заявил президент промоутерской компании «Мир бокса» и промоутер Дмитрия Бивола Андрей Рябинский.

«Сумма контратака Дмитрия в бою-реванше с Альваресом значительно увеличится, это точно. Не могу раскрыть сумму», — сказал Рябинский «РБ Спорт».

Бивол победил Альвареса и защитил титул суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе. Россиянин выиграл у мексиканца единогласным решением судей.

Альварес является абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе. На кону этого поединка стоял только пояс Бивола.

Источник: https://sportrbc.ru/news/6277b6119a794722b4be2fb3
Дмитрий Бивол
Сауль Альварес
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