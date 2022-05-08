Промоутер Бивола заявил об увеличении контракта при реванше с Альваресом

Сумма контракта Дмитрия Бивола значительно вырастет в реванше с Саулем Альваресом. Об этом заявил президент промоутерской компании «Мир бокса» и промоутер Дмитрия Бивола Андрей Рябинский.

«Сумма контратака Дмитрия в бою-реванше с Альваресом значительно увеличится, это точно. Не могу раскрыть сумму», — сказал Рябинский «РБ Спорт».

Бивол победил Альвареса и защитил титул суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе. Россиянин выиграл у мексиканца единогласным решением судей.

Альварес является абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе. На кону этого поединка стоял только пояс Бивола.