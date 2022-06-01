Бивол назвал причину, почему Сауль Альварес быстро устал в бою с ним

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (20-0) заявил, что когда Саулю Альваресу (57-2) отвечают на его сильные удары, он «сразу теряется» и «начинает дышать». Об этом Бивол рассказал в подкасте Григория Дрозда.

— Мне показалось, что Альварес начал слишком рано дышать. Я увидел усталость после второй половины и в действиях, и в движениях. Это тебя не удивило?

— Нет, потому что я увидел то же самое в трех его последних боях. Я пробовал работать, как он, на мешке. Думал: «Почему с ним это происходит, что он делает?» Он идет за соперником, всаживает с размахом три удара. На него не летит ответная серия. Он делает пару вдохов и идет бить дальше. Ты встаешь у мешка и бьешь три раза со всей силы — это уже большая трата энергии. А если ты еще и не попадаешь по цели — сил уходит еще больше. Если бьешь по воздуху — еще больше. Я видел, что он чувствует себя комфортно, когда ему не отвечают. Когда ему отвечают на его сильные удары, он сразу теряется, потом начинает дышать. Так было и здесь. Он уставал после сильных ударов. Конечно, ты всадишь три удара и хочешь отдохнуть, а тебе летит ответка.

Бивол победил Сауля Альвареса (57-2) единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) 8 мая на T-Mobile Arena в Парадайсе, США.