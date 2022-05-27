Бивол назвал фаворита третьего боя между Канело и Головкиным

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBA россиянин Дмитрий Бивол в интервью «СЭ» заявил, что считает мексиканца Сауля Альвареса по прозвищу Канело фаворитом в его третьем противостоянии с казахстанцем Геннадием Головкиным.

«Наверное, фаворит Канело, потому что он побеждал Геннадия, — сказал Бивол в интервью «СЭ». — Не важно, как по бою, но решением судей он выиграл. Тут весовая категория для Геннадия... Тут на самом деле много нюансов. Может быть, что и в плюс Геннадию будет, что вот он «раз» — и вес не будет гонять. Может быть, он будет как-то повнимательнее что ли. У Геннадия все равно есть такое, что он пропускает удары. Он их не чувствует в 72 кг. Но тут 76 кг, и тут потяжелее удары, и он подумает: «Может стоит меньше пропускать удары?». Может он будет лучше. Я не знаю. Но бой интересный в любом случае».

Третий бой между Альваресом и Головкиным состоится 17 сентября. Ранее спортсмены дважды встречались между собой. В 2017 году поединок закончился ничьей, а в 2018 году — победой мексиканца решением большинства судей.

В ночь на 8 мая в Лас-Вегасе Альварес единогласным решением судей уступил Биволу.