Глава IBA Кремлев подарил Биволу автомобиль за победу над Альваресом

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев подарил чемпиону мира россиянину Дмитрию Биволу автомобиль за победу над мексиканцем Саулем Альваресом.

«Искренне болел за Дмитрия Бивола, который одержал грандиозную победу над Саулем Альваресом. Бой был честным, а самое главное — красивым и динамичным. Дмитрий является непобежденным абсолютным чемпионом. В связи с победой, я решил поддержать победителя и подарить ему автомобиль. Саулю, в свою очередь, желаю не падать духом, держать удар и добиваться новых высот. Спасибо, что показали такой прекрасный поединок и порадовали всех болельщиков красивым боксом!» — написал Кремлев в своем Telegram-канале.

7 мая Бивол победил Альвареса единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) и защитил титул чемпиона WBA в полутяжелом весе. На счету 31-летнего россиянина 20 побед в 20 поединках в профессиональной карьере.