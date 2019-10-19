Бивол готов провести объединительный бой с Бетербиевым

Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе Дмитрий Бивол планирует провести бой с соотечественником Артуром Бетербиевым.

Ранее Бетербиев победил украинца Александра Гвоздика, защитив пояс IBF и завоевав звание WBC в весовой категории до 79,38 кг.

— Бетербиев показал, что может работать хладнокровно и что хорошо готов функционально, — цитирует ТАСС Бивола. — Гвоздик начал неплохо, были задумки нейтрализовать правую руку Бетербиева. И в середине боя даже показалось, что Бетербиев устал. Однако несколько серьезных ударов по корпусу нанесли серьезный ущерб Гвоздику.

Конечно, есть желание подраться. Тот факт, что у него теперь два пояса, будет подкупать меня.