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Тайсон Фьюри обратился к Нганну: «Ты со мной и раунда не продержишься»

Чемпион WBC в супертяжелом весе обратился к действующему чемпиону UFC в тяжелом весе
Давид Хачатрян
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Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (32-0) обратился к действующему чемпиону UFC в тяжелом весе Франсису Нганну (17-3), призвав его принять с ним бой до конца года.

«Франсис, думал, ты готов к войне. Давай закатим настоящий бой на «Уэмбли» до конца года!», — написал Фьюри в Twitter. «Даже не думай, что я не хочу с тобой драться, — ответил Нганну. — Бой с тобой в моем приоритете. Я готов к войне в 2023 году». После этого Фьюри написал: «Давай, здоровяк. Ты со мной и раунда не продержишься».

Фьюри в последнем бою нокаутировал Диллиана Уайта (28-3) в шестом раунде в поединке 24 апреля на заполненном лондонском стадионе «Уэмбли» и защитил титул WBC в супертяжелом весе.

Нганну защитил титул чемпиона UFC в тяжелом весе против Сирила Гана (10-1) 22 января на турнире UFC 270 в Анахайме, США.

Тайсон Фьюри
Франсис Нганну
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