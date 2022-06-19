Бетербиев попросил организовать объединительный бой с соотечественником Биволом

Российский боксер Артур Бетербиев обратился к WBC с просьбой организовать поединок с 31-летним соотечественником Дмитрием Биволом, который ранее завоевал пояс по версии WBA, победив единогласным решением судей Сауля Альвареса.

«С кем я хотел бы провести следующий бой? Я хотел бы драться за объединение всех поясов своего дивизиона. И стать неоспоримым абсолютным чемпионом мира», — сказал Бетербиев после боя.

19 июня Бетербиев нокаутировал Смита-младшего в бою за титулы WBC, IBF и WBO.

37-летний россиянин провел в профессиональном боксе 18 поединков, в которых не потерпел ни одного поражения. 32-летний Смит в боксе одержал 28 побед и потерпел 4 поражения.