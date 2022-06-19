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Сегодня, 07:10

Бетербиев попросил организовать объединительный бой с соотечественником Биволом

Виктория Кравченко
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Российский боксер Артур Бетербиев обратился к WBC с просьбой организовать поединок с 31-летним соотечественником Дмитрием Биволом, который ранее завоевал пояс по версии WBA, победив единогласным решением судей Сауля Альвареса.

«С кем я хотел бы провести следующий бой? Я хотел бы драться за объединение всех поясов своего дивизиона. И стать неоспоримым абсолютным чемпионом мира», — сказал Бетербиев после боя.

19 июня Бетербиев нокаутировал Смита-младшего в бою за титулы WBC, IBF и WBO.

37-летний россиянин провел в профессиональном боксе 18 поединков, в которых не потерпел ни одного поражения. 32-летний Смит в боксе одержал 28 побед и потерпел 4 поражения.

В мае Бивол победил абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (57-2) единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113).

Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
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