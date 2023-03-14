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Бетербиев назвал боксеров, за которыми он следил в юности

Давид Хачатрян
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Чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев (19-0) признался, что, будучи любителем, наблюдал за поединками Мухаммеда Али (56-5) и Майка Тайсона (50-6). Об этом Бетербиев сказал в подкасте Григория Дрозда.

— У тебя большая карьера в любителях. Когда ты был пацаном, наверняка ориентировался на кого-то. На Майка Тайсона, например — мне кажется, его бои смотрели все.

— Вот, наверное, Тайсон, Али — эти люди, как и у всех, были у меня на уме. Они мне нравились. Но я никогда их не копировал, детально не разбирал.

— Но все-таки смотрел.

— Да, еще тогда, ребенком. Помню 2000 год: Олимпиада, наши боксировали. Все сидели, смотрели, папа смотрел. Тогда я загорелся, захотел боксировать на Олимпиаде. Те Игры привели меня в бокс.

— Тогда ты уже занимался?

— Ну, тогда я еще ничем не занимался. Или занимался, уже не помню, но именно в тот момент я загорелся, стало интересно.

Бетербиев нокаутировал Энтони Ярда (22-3) в восьмом раунде. Бой состоялся 28 января на «Уэмбли» в Лондоне, Великобритания.

Артур Бетербиев. «Не связываю будущее с Канадой. Хотел бы вернуться в Россию». Бетербиев: Бивол, гражданство, Усик, Кадыров

Бокс
Артур Бетербиев
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