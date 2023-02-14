Дэвид Бенавидес пообещал нокаутировать Бивола: «Я спарринговал с ним. Они знают, что произошло»

Бывший двукратный чемпион мира во втором среднем весе Дэвид Бенавидес (26-0) заявил, что сможет досрочно победить чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (21-0).

«Я знаю, что многие люди видели видео, где я говорю, что нокаутирую Бивола. И я действительно могу, — сказал мексиканец Fight Hub TV. — Я спарринговал с Биволом в зале Churchill Boxing. И это многие видели. И они знают, что там произошло. Можете сами спросить очевидцев. Я не хвастаюсь, когда говорю о том, что могу подняться в полутяжи и взять там пояса. Нравится вам это или нет, но каждый боец обязан верить в свои силы. Без этого у тебя нет шансов».

Бенавидес и Калеб Плант (22-1) встретятся 25 марта на MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе, США. Победитель получит право подраться за титул, который сейчас принадлежит Альваресу.