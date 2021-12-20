Чемпионку мира по боксу Шарипову обманули интернет-мошенники
13:47
Чемпионка мира по профессиональному боксу Фируза Шарипова рассказала, что стала жертвой мошенников.
«Меня только что развели на деньги интернет-мошенники. Я заказала елку, в Instagram-магазине, оплатив 42 000, но в ответ получила нецензурные выражения о том, что меня обманули, и что заказывайте в другом месте, ничего вы не получите, ни елки, ни денег. Я буду обращаться в правоохранительные органы, чтобы их нашли и они больше не обманывали других граждан!» — приводит слова Шариповой AllFight.
Шарипова является чемпионкой мира по профессиональному боксу в трех весовых категориях: 2-й полулегкой, легкой и 1-й полусредней.
Дополнительная информация:
https://allfight.ru/novosti/zhenskiy-boks/26096-u-firuzy-sharipovoy-obmanom-vymanili-42-000/
Читайте также
Катастрофа для мирового хоккея: НХЛ уже скоро откажется от Олимпиады — и это добьет вид спорта навсегда
Реклама
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю