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Чемпионку мира по боксу Шарипову обманули интернет-мошенники

13:47
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Чемпионка мира по профессиональному боксу Фируза Шарипова рассказала, что стала жертвой мошенников.

«Меня только что развели на деньги интернет-мошенники. Я заказала елку, в Instagram-магазине, оплатив 42 000, но в ответ получила нецензурные выражения о том, что меня обманули, и что заказывайте в другом месте, ничего вы не получите, ни елки, ни денег. Я буду обращаться в правоохранительные органы, чтобы их нашли и они больше не обманывали других граждан!» — приводит слова Шариповой AllFight.

Шарипова является чемпионкой мира по профессиональному боксу в трех весовых категориях: 2-й полулегкой, легкой и 1-й полусредней.

Дополнительная информация:

https://allfight.ru/novosti/zhenskiy-boks/26096-u-firuzy-sharipovoy-obmanom-vymanili-42-000/

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Екатерина Савостина все материалы автора
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