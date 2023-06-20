Бетербиев: «Один из самых важных факторов успеха — это усердный труд и дисциплина»

Чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев (19-0) дал совет людям, которые завидуют чужим достижениям.

«Один из самых важных факторов успеха — это усердный труд и дисциплина. Многие люди мечтают стать успешными, однако лишь немногие из них готовы отдавать все свои силы и время, чтобы добиться желаемой цели.

Если вы видите чей-то успех, попробуйте представить, сколько сил было затрачено для его достижения. Готовы ли вы заплатить такую же цену? Готовы ли вы пройти такой путь? Спрашивайте себя об этом каждый раз, когда в вашей душе появится хоть капля зависти к чужим достижениям», — написал Бетербиев в соцсетях.

Бетербиев подерется с обязательным претендентом на титул WBC в полутяжелом весе Каллумом Смитом (29-1) 19 августа в Квебеке, Канада.