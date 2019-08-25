Андре Уорд: «Ярду не хватило 2-3 удара, чтобы добить Ковалева»

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Андре Уорд прокомментировал победу Сергея Ковалева над Энтони Ярдом в поединке за пояс чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBO.

— Энтони Ярду не хватило 2-3 удара, чтобы добить Ковалева, — написал Уорд в своем Twitter. — Ярд умеет драться, просто нужно внести коррективы в подготовку. Уважение ему. Ковалев доказал, что у него еще что-то осталось. На этом этапе каждый бой будет для него тяжелым.

Ковалев победил Ярда техническим нокаутом и сохранил пояс WBO