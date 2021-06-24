Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Новости   //    Бокс/ММА   //    Профессиональный

Андре Розье дал прогноз на бой Ломаченко — Накатани

20:57
Теги:

Андре Розье, бывший тренер экс-чемпиона мира в среднем весе Даниэля Джейкобса, уверен, что экс-чемпиону в трех весовых категориях Василию Ломаченко удастся победить Масаеши Накатани.

«Ломаченко действительно должен быть лучшей версией себя, - цитирует специалиста ESPN. - Ему нельзя медлить и позволять Накатани держать себя на дистанции. Василию нужно сближаться, использовать скорость, футворк, выбрасывать комбинации и не ждать».

Розье уверен, что если украинец будет собран, то у него получится забрать победу.

«Какого Ломаченко мы увидим в субботу? Если это будет Ломаченко, который контролирует бой и дистанцию, то он победит. Если нет, то я не говорю, что он проиграет, но ему будет сложно. Ломаченко может выдать блестящее выступление и одержать большую победу, или выступить очень плохо и оказаться в затруднительном положении», - считает Розье.

Также тренер отметил, что видит победу Ломаченко, даже при плохом старте поединка.

«Даже в тяжелый вечер я могу представить его победу. Я думаю, что Ломаченко победит судейским решением по итогам 12 раундов. Накатани - жесткий парень, он выходит драться, но Ломаченко должен затащить этот бой», - закончил специалист.

Поединок Ломаченко — Накатани пройдет 26 июня в Лас-Вегасе. Это будет первый бой 33-летнего украинца после поражения от Теофимо Лопеса в октябре 2020 года.

 

Дополнительная информация:

https://www.espn.co.uk/boxing/insider/story/_/id/31694128/experts-picks-vasiliy-lomachenko-tall-task-front-masayoshi-nakatani

Читайте также

Гол Стерлинга принес Англии победу над Хорватией
ФСБ опубликовала кадры стрельбы по курсу британского эсминца
Москвич отрезал себе гениталии посреди улицы
Видео первых минут после взрыва на Северной ТЭЦ в Петербурге

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд