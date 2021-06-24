Андре Розье дал прогноз на бой Ломаченко — Накатани

Андре Розье, бывший тренер экс-чемпиона мира в среднем весе Даниэля Джейкобса, уверен, что экс-чемпиону в трех весовых категориях Василию Ломаченко удастся победить Масаеши Накатани.

«Ломаченко действительно должен быть лучшей версией себя, - цитирует специалиста ESPN. - Ему нельзя медлить и позволять Накатани держать себя на дистанции. Василию нужно сближаться, использовать скорость, футворк, выбрасывать комбинации и не ждать».

Розье уверен, что если украинец будет собран, то у него получится забрать победу.

«Какого Ломаченко мы увидим в субботу? Если это будет Ломаченко, который контролирует бой и дистанцию, то он победит. Если нет, то я не говорю, что он проиграет, но ему будет сложно. Ломаченко может выдать блестящее выступление и одержать большую победу, или выступить очень плохо и оказаться в затруднительном положении», - считает Розье.

Также тренер отметил, что видит победу Ломаченко, даже при плохом старте поединка.

«Даже в тяжелый вечер я могу представить его победу. Я думаю, что Ломаченко победит судейским решением по итогам 12 раундов. Накатани - жесткий парень, он выходит драться, но Ломаченко должен затащить этот бой», - закончил специалист.

Поединок Ломаченко — Накатани пройдет 26 июня в Лас-Вегасе. Это будет первый бой 33-летнего украинца после поражения от Теофимо Лопеса в октябре 2020 года.