Берчельт дал прогноз на бой Ломаченко — Накатани

Экс-чемпион мира по боксу во втором полулегком весе Мигель Берчельт считает, что предстоящем бою бывшего чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко против Масаеши Накатани победит украинец.

«Уверен, Ломаченко победит нокаутом в восьмом или девятом раунде, — цитирует Берчельта ESPN. — Накатани смелый боец, который не сдается, но Ломаченко — другой уровень».

Поединок Ломаченко — Накатани пройдет 26 июня в Лас-Вегасе. Это будет первый бой 33-летнего украинца после поражения от Теофимо Лопеса в октябре 2020 года.