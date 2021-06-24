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Берчельт дал прогноз на бой Ломаченко — Накатани

18:56
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Экс-чемпион мира по боксу во втором полулегком весе Мигель Берчельт считает, что предстоящем бою бывшего чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко против Масаеши Накатани победит украинец. 

«Уверен, Ломаченко победит нокаутом в восьмом или девятом раунде, — цитирует Берчельта ESPN. — Накатани смелый боец, который не сдается, но Ломаченко — другой уровень».

Поединок Ломаченко — Накатани пройдет 26 июня в Лас-Вегасе. Это будет первый бой 33-летнего украинца после поражения от Теофимо Лопеса в октябре 2020 года.

Дополнительная информация:

https://www.espn.co.uk/boxing/insider/story/_/id/31694128/experts-picks-vasiliy-lomachenko-tall-task-front-masayoshi-nakatani

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