Альварес отказался от чемпионского титула, который отобрал у Ковалева

Мексиканец Сауль Альварес принял решение отказаться от титула WBO в полутяжелом весе. Он завоевал этот пояс в бою с россиянином Сергеем Ковалевым, сообщает Badlefthook.

В конце ноября он также освободил чемпионский пояс по версии WBA, что говорит о его намерении больше не драться в полутяжелом весе. В данный момент мексиканец продолжает владеть титулом чемпиона WBC.

В нынешнем году Канело также лишили титула чемпиона мира в среднем весе по версии IBF, за который украинец Сергей Деревянченко в октябре безуспешно дрался с Геннадием Головкиным.