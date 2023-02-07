Усик: «Джошуа не должен расстраиваться из-за того, что проиграл мне»

Чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (20-0) считает, что у экс-чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (26-3) еще будет возможность стать чемпионом мира.

«Энтони Джошуа не должен расстраиваться из-за того, что проиграл мне. Ему просто нужно продолжать работать, потому что он очень классный боксер и хороший человек. У него будет возможность снова стать чемпионом мира в супертяжелом весе», — сказал Усик The Guardian.

Усик в прошлом бою победил Джошуа раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа 2022-го в Джидде, Саудовская Аравия.