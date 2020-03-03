Бой Поветкина с Уайтом пройдет 2 мая в Манчестере

Российский боксер Александр Поветкин (35-2-1, 24 КО) 2 мая в Манчестере проведет поединок против британского боксера, временного чемпиона WBC в супертяжелом весе Диллиана Уайта (27-1, 18 КО), информирует пресс-служба промоутерской компании «Мир бокса».

4 марта в Манчестере боксеры проведут пресс-конференцию.

Поветкин занимает сейчас седьмое место в рейтинге WBA, девятое в рейтинге WBC и десятое в рейтинге IBF.

— Очень крутой и интересный бой, я думаю, со мной согласятся все поклонники бокса, — сказал глава «Мира Бокса» Андрей Рябинский. — И стили парней обещают зрелищный бой, и очень многое стоит на кону для них обоих, поэтому будем ждать его с нетерпением. Мы конечно же верим в Сашу, в его победу, но понимаем, что Диллиан Уайт — это непростой соперник, сильный, амбициозный, который давно идет к бою за титул чемпиона мира. Многие в его положении предпочли бы дождаться боя за титул, не рискуя, «на тихой волне», но Диллиан сам захотел этого боя, и это вызывает уважение.

Я очень рад, что проведу бой против Диллиана Уайта. Давно шли разговоры об этом, но, видимо, что-то не складывалось раньше. Диллиан хороший, сильный боксер, будет интересно с ним побоксировать, — сказал Александр Поветкин. — Не буду делать громких заявлений, я выйду на ринг только побеждать, и 2 мая зрителей ждет хороший красивый бокс.