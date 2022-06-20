Адам Дайнес видит Бетербиева фаворитом в бою с Биволом

Немецкий боксер с российскими корнями Адам Дайнес (21-2-1) видит фаворитом чемпиона IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артура Бетербиева (18-0) в бою с чемпионом WBA в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (20-0).

«Для меня фаворитом в поединке Бетербиева и Бивола будет Артур, — приводит слова Дайнеса metaratings.ru. — Он обладает такой нокаутирующей мощью, что способен сломать даже Канело. У него невероятный атлетизм. Даже если судить по Смиту, Бетербиев с ним легко разобрался, а Бивол отбоксировал все 12 раундов. Думаю, что Бетербиев выиграет досрочно. Артур прет как танк. Будет хороший бой и в районе 10-11-го раунда все закончится».

Бетербиев объединил титулы WBC, IBF и WBO в полутяжелом весе, победив американца Джо Смита-младшего (28-4) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 18 июня в «Мэдисон-сквер-гарден», Нью-Йорк, США.

Бивол в прошлом бою победил абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (57-2) единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) 8 мая на T-Mobile Arena в Парадайсе, США.