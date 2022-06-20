Майк Тайсон и Джейк Пол согласились подраться друг с другом до конца года

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон похвалил блогера и боксера Джейка Пола за то, что он делает для бокса, а также согласился подраться с ним по правилам бокса до конца года.

«Это был бы интересный бой. Он довольно опытный боец, и я дам ему возможность побоксировать со мной, — сказал Тайсон на шоу Джимми Киммела. — Он побеждает бойцов, которых по идее не должен побеждать, так что ему нужно отдать должное. Каждый раз, когда он выходит в ринг, за этим следят семь миллионов человек, поэтому он хорошее явление для бокса в целом. За чемпионами мира следят не так много людей, как за ним. Никто не должен его ненавидеть, потому что он помогает другим бойцам зарабатывать. Лично я готов выскочить с ним в ринг до конца этого года».

Вскоре после этого заявления Пол написал в Twitter: «Спасибо великому Майку Тайсону за уважение и предоставленную возможность. В этом году мы сделаем это!»

55-летний Тайсон завершил карьеру боксера в 2005 году после поражения Кевину Макбрайду техническим нокаутом в шестом раунде. В последний раз он дрался против Роя Джонса в 2020 году. Бой закончился вничью.

Пол в прошлом поединке победил бывшего чемпиона UFC в полусреднем весе Тайрона Вудли (19-7) Пол отправил Вудли в глубокий нокаут в шестом раунде. Бой состоялся 18 декабря 2021 года на арене Amalie Arena в Тампе, США.