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Сегодня, 13:14

Майк Тайсон и Джейк Пол согласились подраться друг с другом до конца года

Давид Хачатрян
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон похвалил блогера и боксера Джейка Пола за то, что он делает для бокса, а также согласился подраться с ним по правилам бокса до конца года.

«Это был бы интересный бой. Он довольно опытный боец, и я дам ему возможность побоксировать со мной, — сказал Тайсон на шоу Джимми Киммела. — Он побеждает бойцов, которых по идее не должен побеждать, так что ему нужно отдать должное. Каждый раз, когда он выходит в ринг, за этим следят семь миллионов человек, поэтому он хорошее явление для бокса в целом. За чемпионами мира следят не так много людей, как за ним. Никто не должен его ненавидеть, потому что он помогает другим бойцам зарабатывать. Лично я готов выскочить с ним в ринг до конца этого года».

Вскоре после этого заявления Пол написал в Twitter: «Спасибо великому Майку Тайсону за уважение и предоставленную возможность. В этом году мы сделаем это!»

55-летний Тайсон завершил карьеру боксера в 2005 году после поражения Кевину Макбрайду техническим нокаутом в шестом раунде. В последний раз он дрался против Роя Джонса в 2020 году. Бой закончился вничью.

Пол в прошлом поединке победил бывшего чемпиона UFC в полусреднем весе Тайрона Вудли (19-7) Пол отправил Вудли в глубокий нокаут в шестом раунде. Бой состоялся 18 декабря 2021 года на арене Amalie Arena в Тампе, США.

Бокс
Джейк Пол
Майк Тайсон
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