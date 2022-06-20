Боб Арум назвал следующего предполагаемого соперника Тайсона Фьюри

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум считает, что следующий бой чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (32-0) может провести против 36-летнего британского боксера Джо Джойса (13-0).

«Думаю, Фьюри вернется в ринг до конца года, — отметил Арум в интервью Queensberry Promotions. — Если Джойс победит в следующем бою, то поединок Фьюри и Джойса на «Уэмбли» вызовет не меньший ажиотаж, чем бой Фьюри и Диллиана Уайта. Победитель подерется с победителем реванша между Усиком и Джошуа. Я сделаю все возможное, чтобы этот поединок состоялся в Великобритании, потому что проведение таких больших боев в Саудовской Аравии плохо для бокса».

Фьюри в последнем бою нокаутировал Диллиана Уайта (28-3) в шестом раунде в поединке 24 апреля на заполненном лондонском стадионе «Уэмбли» и защитил титул WBC в супертяжелом весе.

Джойс проведет следующий бой против Кристиана Хамммера (27-9) 2 июля на «Уэмбли» в Лондоне, Великобритания.