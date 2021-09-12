47-летний Василий Жиров намерен провести реванш с Джеймсом Тони

Олимпийский чемпион по боксу 1996 года (до 81 кг), экс-чемпион мира в первом тяжелом весе по версии IBF Василий Жиров рассказал «СЭ», что рассчитывает провести реванш с Джеймсом Тони. Жиров не выходил на ринг с 2009 года, сейчас ему 47 лет.

«Возможно, сейчас сделаем бой как шоу — два старика вышли на рингу и будут драться, — сказал Жиров. — Есть идея такого боя. Я сказал: «Тони, давай сделаем бой». Что-то он... Вроде бы, соглашается, а вроде бы и нет. Может, до сих пор боится? Я увидел его на следующий день после нашего боя. Его лицо выглядело очень плохо — как будто его кувалдой били. Я выглядел намного лучше».

Бой между Жировым и Тони состоялся 26 апреля 2003 года. Тони победил единогласным решением судей, забрав у казахстанского боксера титул чемпиона IBF. По мнению Жирова, его в том поединке засудили. Тот бой был признан журналом The Ring лучшим в 2003 году.

Сейчас бывшему чемпиону IBF в трех весовых категориях Джеймсу Тони 53 года, и он до сих пор продолжает карьеру профессионального боксера. 23 октября Тони проведет бой с 49-летним Джереми Уильямсом.