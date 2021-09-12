Дэвид Хэй победил Фурнье на турнире в Голливуде

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй победил англичанина Джо Фурнье на турнире Triller: Legends 2 в Голливуде.

40-летний британец выиграл по очкам единогласным решением судей после восьми раундов со счетом 79-73, 79-72 и 80-71.

После боя Хэй бросил вызов чемпиону мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсону Фьюри.

«Сегодня я сделал то, что хотел. Я хотел показать боксерскому миру, что я еще на многое способен, — сказал Хэй. — Есть один боксер, ради которого я бы вернулся на профессиональный ринг, — это Тайсон Фьюри. Этот большой, жирный мешок. Я знаю, что он не сможет со мной справиться. Я его криптонит. Я знаю, что он это знает, его отец это знает, его дядя его знает».

Напомним, последний профессиональный бой Хэй провел в мае 2018 года.

В главном событии шоу в Голливуде бывший абсолютный чемпион мира Эвандер Холифилд проиграл экс-чемпиону UFC Витору Белфорту.

Поединок также проходил по правилам бокса и завершился также в первом раунде поражением Холифилда техническим нокаутом.