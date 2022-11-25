Экс-чемпион мира по боксу погиб спустя год после нокаута

Мексиканский боксер Мойзес Фуентес ушел из жизни в возрасте 37 лет, о чем сообщается на официальном сайте WBC.

«С глубокой грустью и горем сообщаем, что чемпион Мексики по боксу Мойзес Фуэнтес скончался. Он потерпел поражение нокаутом, в результате чего в его голове образовался тромб. Мойзес храбро сражался больше года, но, к сожалению, в этот четверг он ушёл из жизни. Вся семья Всемирного боксёрского совета и президент Маурисио Сулейман выражают самые глубокие и искренние соболезнования семье Мойзеса и всем, кто с ним был близко знаком. Покойся с миром, дорогой чемпион!» — сказано в заявлении WBC.

Фуэнтес был чемпионом мира в минимальном и легком наилегчайшем весе , с рекордом в 33 боя, с 25 победами, 14 из них нокаутом, с одной ничьей и семью поражениями. В последнем поединке в октябре 2021-го он уступил нокаутом в шестом раунде Давиду Куэльяру.