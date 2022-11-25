Бивол может провести реванш с Альваресом следующей осенью

Чемпион мира по версии WBA Дмитрий Бивол может провести реванш против мексиканца Сауля Альвареса.

«Соперником Дмитрия в мае может стать Джошуа Буатси. При этом реванш с Альваресом может рассматриваться на сентябрь-октябрь 2023 года», — приводит слова источника ТАСС.

8 мая Бивол победил Альвареса единогласным решением судей и защитил титул суперчемпиона мира по версии WBA. На счету 31-летнего россиянина 21 победа (11 — нокаутом) и ни одного поражения.