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Сегодня, 09:29

Бивол может провести реванш с Альваресом следующей осенью

Сергей Разин
корреспондент
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Чемпион мира по версии WBA Дмитрий Бивол может провести реванш против мексиканца Сауля Альвареса.

«Соперником Дмитрия в мае может стать Джошуа Буатси. При этом реванш с Альваресом может рассматриваться на сентябрь-октябрь 2023 года», — приводит слова источника ТАСС.

8 мая Бивол победил Альвареса единогласным решением судей и защитил титул суперчемпиона мира по версии WBA. На счету 31-летнего россиянина 21 победа (11 — нокаутом) и ни одного поражения.

Источник: https://tass.ru/sport/16424199
Дмитрий Бивол
Сауль Альварес
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