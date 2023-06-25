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Сегодня, 11:56

Тренер Уайлдера обратился к Энди Руису: «Мы отправили тебе контракт на бой»

Давид Хачатрян
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Малик Скотт, тренер бывшего чемпиона WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера (43-2), обратился к Энди Руису-младшему (35-2) с предложением подписать контракт на бой.

«Мы сделали свое дело и отправили тебе чертовски выгодное предложение. Энди Руис, теперь слово за тобой. Давай подпишем контракт на бой!» — написал Скотт в соцсетях.

Уайлдер в прошлом бою нокаутировал Роберта Хелениуса (31-4) в первом раунде. Бой состоялся 15 октября на «Барклайс-центр» в Нью-Йорке, США.

Бокс
Деонтей Уайлдер
Энди Руис
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