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Сергей Ковалев: «В субботу будет жарко»

14:31
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Сегодня в Челябинске состоялась церемония взвешивания перед боем Сергея Ковалева и Энтони Ярда. Российский боксер обратился к своим болельщикам в Instagram.

«Желаю всем отличного дня и продуктивной пятницы. В субботу в арене «Трактор» будет жарко», — написал спортсмен.

Сергей Ковалев заработает 5 миллионов за защиту титула чемпиона WBO против Энтони Ярда, британец — около 3 миллионов.

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