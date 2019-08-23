Сергей Ковалев: «В субботу будет жарко»
Сегодня в Челябинске состоялась церемония взвешивания перед боем Сергея Ковалева и Энтони Ярда. Российский боксер обратился к своим болельщикам в Instagram.
«Желаю всем отличного дня и продуктивной пятницы. В субботу в арене «Трактор» будет жарко», — написал спортсмен.
??Желаю всем отличного дня и продуктивной пятницы ?? В субботу в арене «Трактор» будет жарко????? #крашер #Ковалёв #челябинск #чемпионмира #WBO #КовалёвЯрд ______________________________________ ??Hi everyone?? I wish the best to all of you ?? Saturday night in my hometown #Chelyabinsk will be too hot????? #krusher #Kovalev #worldchampion #wbo #kovaleyarde
Сергей Ковалев заработает 5 миллионов за защиту титула чемпиона WBO против Энтони Ярда, британец — около 3 миллионов.