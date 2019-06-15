Призер Олимпиады Надежда Торлопова возглавила женскую комиссию Федерации бокса России

По итогам женской конференции на втором Всемирном боксерском форуме было принято решение создать женскую комиссию при Федерации бокса России.

Председателем комиссии единогласно избрали призера Олимпийских игр по боксу Надежду Торлопову, сообщает пресс-служба Федерации.

В состав комиссии вошли: Софья Очигава, Юлия Гольтякова, Татьяна Чалая, Галина Язвенко, Светлана Бердова, Оксана Шаброва, Елена Смирнова, Нина Головина, Маргарита Тароватова, Анна Балашова, Елена Васильева, Оксана Исаева, Мария Карабанова.