Ковалев слушает в машине Лолиту и любит автомобили. Боксер презентовал автобиографический документальный фильм

Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев презентовал документальный фильм "Krusher".

В нем боксер рассказывает о своем пути в бокс, отдельных поединках, а также семейной жизни. - Бывает, что во время тренировочного процесса видимся только раз в неделю, при этом можем даже и не разговаривать, потому что у него нет сил, - рассказала супруга Ковалева Наталья.

Также в фильме боксер подпевает в машине одной из песен Лолиты и рассказывает, что в принципе очень любит автомобили.