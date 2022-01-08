Боксер Арест Саакян умер после 11 дней комы от полученного удара на ринге

В Тольятти скончался российский боксер Арест Саакян, получивший травму головы на турнире «Короли нокаутов», которых проходил 26 декабря в Тольятти. О смерти спортсмена сообщила его сестра в Instagram.

«Хоронить будем в Армении, в городе Ереван, — написала сестра спортсмена. — Попрощаться можно будет в Тольятти».

Саакян впал в кому после того, как на ринге получил удар в голову от соперника. Врачи диагностировали у боксера отек головного мозга и кому третьей степени. Они пытались спасти ему жизнь, но он скончался, не приходя в сознание.