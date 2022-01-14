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14 января, 23:13

Forbes: в 2021-м Джейк Пол заработал за три боя более 40 миллионов долларов

Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
Джейк Пол.
Фото Getty Images

24-летний американский блогер Джейк Пол в 2021 году заработал 45 миллионов долларов, 90 процентов от этой суммы он получил за счет бокса. Такие данные приводит Forbes. В рейтинге самых высокооплачиваемых ютуберов 2021-го Пол занял второе место — после Джимми Дональдсона (MrBeast, 54 миллиона долларов).

Пол в 2021 году провел три боя против бойцов ММА. В апреле он нокаутировал бывшего чемпиона Bellator в полусреднем весе Бена Аскрена, в августе победил раздельным решением судей бывшего чемпиона UFC в полусреднем весе Тайрона Вудли, а в декабре отправил Вудли в глухой нокаут. Всего на счету Пола 5 побед в 5 боях в профессиональном боксе (4 КО).

Заработок в 2021 году старшего брата Джейка Пола — блогера Логана Пола — Forbes оценил в 18 миллионов долларов (9-е место в рейтинге). Пол-старший в июне 2021-го провел выставочный бой с одним из лучших боксеров в истории Флойдом Мейвезером (победитель объявлен не был).

Джейк Пол
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