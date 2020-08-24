Александр Поветкин: «Когда пропустил несколько ударов, стал действовать получше»

Временный чемпион WBC в супертяжелом весе Александр Поветкин после победы над Диллианом Уайтом подвел итоги боя.

40-летний россиянин в пятом раунде отправил 32-летнего британца в нокаут.

«Бой был непростым, — сказал Поветкин. — Я чувствовал колоссальную поддержку. В начале что-то не получалось — был закрепощенным. Когда пропустил несколько ударов, стал действовать получше. Я выполнял то, что мы готовили, и по ходу боя стал действовать более свободно.

Мне противостоял хороший соперник с хорошим ударом, я не могу сказать ничего плохого в его адрес. Как удалось поймать момент для нокаута? Это отточенная тренировка: мы много отрабатывали удар снизу. Если честно, то я еще не пересматривал этот бой. Сейчас мы пройдем обследование, а далее будем смотреть в будущее. В принципе я сразу после поединков люблю проводить легкие тренировки", — приводит слова Поветкина пресс-служба Федерации бокса России.