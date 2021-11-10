Женский чемпионат мира по боксу перенесли на 2022 год
Чемпионат мира по боксу среди женщин в Стамбуле перенесен на март 2022 года из-за сложной эпидемиологической обстановки, сообщает пресс-служба Международной ассоциации бокса (AIBA).
«Мы знаем, что некоторые команды уже начали подготовку к чемпионату мира и будут разочарованы. Однако безопасность и благополучие наших спортсменов, официальных лиц и других заинтересованных сторон являются приоритетом, поэтому мы не можем рисковать», — заявил президент AIBA Умар Кремлев.
Мировое первенство планировалось провести с 6 по 19 декабря 2021 года в Стамбуле.
За последние 7 дней в Турции зафиксировано более 28 тысяч случаев заболевания коронавирусом.
Дополнительная информация:
https://www.aiba.org/blog/aiba-womens-world-boxing-championships-to-be-postponed-until-march-2022/
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