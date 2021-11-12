Евгений «Молекула Ада» Орлов — Гаджи «Автомату»: «В боксе ты младенец»
Боксер Евгений Орлов, получивший прозвище «Молекула Ада» за внушительные габариты и мощный напор в поединках, обратился к своему следующему сопернику — бойцу на голых кулаках Гаджи «Автомату» Наврузову. Спортсмены проведут четырехраундовый бой 26 ноября. Для Наврузова он станет дебютным в боксе, в то время как Орлов считается одним из опытнейших профессионалов.
«Гаджи, ты пришел в бокс. Может быть, в кулачке что-то ты и умеешь, но в боксе ты младенец. И ты выбрал неправильного дедушку для трамплина. Твой трамплин будет провальным», — цитирует Орлова РЕН ТВ.
«Молекула Ада» отмечает, что не считает Наврузова серьезным соперником.
«Да, у него есть плюсы. У него молодость, энергия. А у меня опыт, колоссальный опыт. У меня несколько боев по 12 раундов. Я выдержу спокойно. Четыре раунда, ну два раунда он отпрыгает, а потом тушите свет, — добавил боксер. — В боксе у него дебют, он малыш, он пришел заниматься. В противники он выбрал серьезного дедушку, который его научит, как боксировать».
РЕН ТВ покажет поединок Орлова и Наврузова в прямом эфире.
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/sport/902506-evgenii-molekula-ada-orlov-protiv-gadzhi-avtomata-navruzova
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