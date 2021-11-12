Боксер Евгений Орлов, получивший прозвище «Молекула Ада» за внушительные габариты и мощный напор в поединках, обратился к своему следующему сопернику — бойцу на голых кулаках Гаджи «Автомату» Наврузову. Спортсмены проведут четырехраундовый бой 26 ноября. Для Наврузова он станет дебютным в боксе, в то время как Орлов считается одним из опытнейших профессионалов.

«Гаджи, ты пришел в бокс. Может быть, в кулачке что-то ты и умеешь, но в боксе ты младенец. И ты выбрал неправильного дедушку для трамплина. Твой трамплин будет провальным», — цитирует Орлова РЕН ТВ.

«Молекула Ада» отмечает, что не считает Наврузова серьезным соперником.

«Да, у него есть плюсы. У него молодость, энергия. А у меня опыт, колоссальный опыт. У меня несколько боев по 12 раундов. Я выдержу спокойно. Четыре раунда, ну два раунда он отпрыгает, а потом тушите свет, — добавил боксер. — В боксе у него дебют, он малыш, он пришел заниматься. В противники он выбрал серьезного дедушку, который его научит, как боксировать».

РЕН ТВ покажет поединок Орлова и Наврузова в прямом эфире.