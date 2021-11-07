Российский боксер Марк Петровский стал чемпионом мира.

Турнир проходил Белграде и завершился 6 ноября. Петровский выиграл золото в бою с Давидом Чалояном.

Тренер по боксу Евгений Звездин прокомментировал победу боксера.

«Тренировал в период, когда он начал заниматься вместе с Анатолием Павловичем [Савченко]. Мы вдвоем в этом зале тренерами работали и также с ребятами вдвоем работали. Пришел он в десятилетнем возрасте. Поначалу как бы вообще ничем не выделялся, никаких там больших задатков, что он станет чемпионом мира, не было. Был достаточно таким полным мальчиком, но своим трудом, что потом уже проявилось, он добился таких вот больших успехов и стал чемпионом мира впервые в истории нашего красноярского бокса. У нас чемпион мира! Парень, который всего добился своим трудом. Больших талантов у человека не было, что и особо ценно», — цитирует тренера РЕН ТВ.