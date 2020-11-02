В Федерации бокса России отреагировали на драку боксеров в поезде

Федерация бокса России опровергла информацию, что чемпион Европы-2013 Никита Иванов является действующим членом сборной. Ранее стало известно, что Никита Иванов избил другого боксера Бассира Мирсиябова в поезде во время поездки на поезде с соревнований в Ульяновске.

Во время драки Иванов нанес оппоненту несколько ударов. В результате Мирсиябов впал в кому, он подключен к аппарату ИВЛ, за его жизнь борются врачи. Иванов задержан.

На официальном сайте организации отметили, что был действующим боксером с 2008 по 2014 год и осудили его поведение.

«В материалах утверждается, что Никита Иванов является членом сборной России по боксу, а также, что он возвращался с соревнований в Ульяновске, — говорится в заявлении федерации. — Отметим, что Иванов являлся действующим боксером с 2008 по 2014 год. В настоящий момент он не занимается боксом и, разумеется, не является членом сборной команды страны. Иванов не мог принимать участие в составе национальной команды в соревнованиях в Ульяновске, так как единственным боксерским турниром на минувшей неделе там был чемпионат России среди женщин».

— Федерация бокса России детально изучает информацию об инциденте с участием Иванова, — подчеркнул генсек Федерации бокса России Умар Кремлев. — Если факт подобной драки будет подтвержден, то виновник должен будет ответить по всей строгости закона. Федерация бокса России осуждает любое применение силы за пределами ринга и готова оказать всяческую поддержку пострадавшей стороне. Со своей стороны будем заниматься воспитанием Иванова.