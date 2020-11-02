Чемпион мира в полутяжелой весовой категории по версиям IBF и WBC Артур Бетербиев прокомментировал «СЭ» сообщение об инциденте с дракой в поезде между чемпионом Европы по боксу Никитой Ивановым и другим боксером, Бассиром Мирсиябовым. Последний после случившегося находится в коме на аппарате ИВЛ, сообщил ранее Telegram-канал Baza.

— В назидание всем остальным нужно какие-то ограничительные меры предпринимать, в любом случае это очень плохо. Такое вообще не должно происходить, а в сборной — тем более. Как оно могло случиться, я даже не понимаю. Не знаю, выгонят ли его из сборной. Это руководство будет уже решать, что нужно делать, выгонять ли. Раз они, получается, на улице подрались, то тут по закону надо делать, я не знаю, надо смотреть. В любом случае это печально слышать, что такое происходит у нас в сборной среди ребят. (Екатерина Звенигородская)