Действующий член сборной России по боксу Никита Иванов избил другого боксера в поезде, сообщает Telegram-канал «База».

34-летний полутяж, чемпион Европы Иванов возвращался с соревнований в Ульяновске на поезде. Там спортсмен немного выпил и повздорил с другим боксером Бассиром Мирсиябовым, отмечает источник.

Во время драки Иванов нанес оппоненту несколько ударов. В результате Мирсиябов впал в кому, он подключен к аппарату ИВЛ, за его жизнь борются врачи. Иванов задержан.