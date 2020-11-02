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Чемпион Европы Иванов избил другого боксера в поезде. Пострадавший — в коме

15:31
Во время драки Никита Иванов нанес оппоненту несколько ударов. Фото Shutterstock
Во время драки Никита Иванов нанес оппоненту несколько ударов. Фото Shutterstock

Действующий член сборной России по боксу Никита Иванов избил другого боксера в поезде, сообщает Telegram-канал «База».

34-летний полутяж, чемпион Европы Иванов возвращался с соревнований в Ульяновске на поезде. Там спортсмен немного выпил и повздорил с другим боксером Бассиром Мирсиябовым, отмечает источник.

Во время драки Иванов нанес оппоненту несколько ударов. В результате Мирсиябов впал в кому, он подключен к аппарату ИВЛ, за его жизнь борются врачи. Иванов задержан.

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