Пулеметчик перед поединком с Дациком: «Дам ему больше промахиваться, это собьет его с толку»

Боец ММА Пулеметчик рассказал, с помощью чего он попытается победить Дацика

Боец ММА Зелимхан Дукаев, известный по прозвищу «Пулеметчик», рассказал, с помощью чего он собирается победить Вячеслава Дацика.

«Вся работа будет сделана на том, чтобы дать ему больше промахиваться — это его собьет с толку, я уверен, и психологически надавит на него», — приводит РЕН ТВ слова Дукаева.

Дукаев и Дацик проведут поединок в рамках боксерского шоу, организованного промоутерской компанией «Союз» и телеканалом РЕН ТВ. Турнир состоится 28 января, канал РЕН ТВ покажет его в прямом эфире.