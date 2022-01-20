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Сегодня, 10:58

Пулеметчик перед поединком с Дациком: «Дам ему больше промахиваться, это собьет его с толку»

Боец ММА Пулеметчик рассказал, с помощью чего он попытается победить Дацика
Иван Торопцев
Корреспондент

Боец ММА Зелимхан Дукаев, известный по прозвищу «Пулеметчик», рассказал, с помощью чего он собирается победить Вячеслава Дацика.

«Вся работа будет сделана на том, чтобы дать ему больше промахиваться — это его собьет с толку, я уверен, и психологически надавит на него», — приводит РЕН ТВ слова Дукаева.

Дукаев и Дацик проведут поединок в рамках боксерского шоу, организованного промоутерской компанией «Союз» и телеканалом РЕН ТВ. Турнир состоится 28 января, канал РЕН ТВ покажет его в прямом эфире.

Источник: https://ren.tv/news/sport/929570-dukaev-pered-boem-s-datsikom-dam-emu-bolshe-promakhivatsia
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