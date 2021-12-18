Кенкерли о победе Макса Топора: «Он более быстр, нежели Большой Папа»
15:10
Чемпион России по армейскому рукопашному бою Эльдар Кенкерли прокомментировал результат боя между Максимом Щербаковым и Денисом Вильдановым на турнире «Буря на Волге».
«То, что Топор победил — ожидаемо было. Даже его досрочная победа была предвидимой. Он более быстр, нежели Большой Папа. Почти все бои были ожидаемы», — рассказал Кенкерли РЕН ТВ.
Поединок между Максом Топором и Большим Папой завершился достаточно быстро. Топор уверенно нанес удар противнику, после чего Большой Папа упал и получил серьезную травму — перелом ноги.
Напомним, что турнир «Буря на Волге» прошел в прямом эфире РЕН ТВ в ночь на 18 декабря.
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/sport/916847-kenkerli-pochti-vse-boi-buri-na-volge-byli-ozhidaemy-2
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