Кенкерли о победе Макса Топора: «Он более быстр, нежели Большой Папа»

Чемпион России по армейскому рукопашному бою Эльдар Кенкерли прокомментировал результат боя между Максимом Щербаковым и Денисом Вильдановым на турнире «Буря на Волге».

«То, что Топор победил — ожидаемо было. Даже его досрочная победа была предвидимой. Он более быстр, нежели Большой Папа. Почти все бои были ожидаемы», — рассказал Кенкерли РЕН ТВ.

Поединок между Максом Топором и Большим Папой завершился достаточно быстро. Топор уверенно нанес удар противнику, после чего Большой Папа упал и получил серьезную травму — перелом ноги.

Напомним, что турнир «Буря на Волге» прошел в прямом эфире РЕН ТВ в ночь на 18 декабря.