Боксер Бабанин назвал сильные стороны Дацика перед его боем с Пулеметчиком

Боксер Максим Бабанин назвал сильные стороны Вячеслава Дацика перед поединком с Зелимханом «Пулеметчиком» Дукаевым в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Когда Дацик проводил первые бои после выхода из тюрьмы, он не особо подавал надежду. А потом он очень сильно прибавил в боксе. Может, я забегаю вперед, но я отдам предпочтение Дацику. Во-первых, он прибавил в боксе. Во-вторых, на его стороне разница в весе. Я смотрел пару боев Зелимхана. Если Слава сделает правильно свою работу, то победа на его стороне», — приводит РЕН ТВ слова Бабанина.

Бой Дацика и Дукаева по правилам бокса станет главным событием боксерского шоу, организованного промоутерской компанией «Союз» и телеканалом РЕН ТВ. Турнир состоится 28 января, канал РЕН ТВ покажет его в прямом эфире.