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Дрозд — о Чайковском вместо гимна России на награждении Демурчан: «Надеюсь, эта был организаторский недочет»

Дрозд отреагровал на инцидент с гимном во время награждения россиянки Демурчян
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Экс-чемпион мира по версии WBC Григорий Дрозд в комментарии для «СЭ» отреагровал на новость о том, что во время награждения Анастасии Демурчян вместо гимна России прозвучал первый концерт Чайковского.

«Вроде было заявлено, что гимн будет звучать. Надеюсь, что это был организаторский недочет. Конечно, доволен, что наших допускают. Руководитель IBA Умар Кремлев. Я думаю, что Умар Назарович пытается показать всем спортивным организациям, что спорт вне политики. Россия всегда находилась в топе во многих видах спорта и заслуженно должна присутствовать на всех мировых стартах. Так что это сигнал для всех международных организаций по другим видам спорта. Надо преодолевать политическое давление. Быть вместе, как это и было всегда. Это один из примеров, как нужно себя вести в спортивном обществе», — сказал Дрозд корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Демурчян победила в весовой категории до 70 кг. В финале она победила австралийку Фрэнсис Скотт. По итогам трех раундов победу единогласным решением (5:0) одержала Демурчян.

Чемпионат мира по боксу среди женщин проходит с 15 по 26 марта 2023 года в Нью-Дели (Индия).

Григорий Дрозд
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