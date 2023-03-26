IBA исключила из чемпионата мира спортсменов, пытавшихся выдать себя за женщин

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев рассказал, что органзация исключила из списка участников женского чемпионата мира в Нью-Дели (Индия) спортсменов, которые пытались выдать себя за женщин.

«По результатам ДНК-тестов мы выявили ряд спортсменов, которые пытались обмануть своих коллег и выдавали себя за женщин, — цитирует ТАСС Кремлева. — По результатам тестов было доказано, что они имеют XY-хромосомы. Такие спортсмены были исключены из соревнований».

Чемпионат мира по боксу среди женщин проходит с 15 по 26 марта 2023 года в Нью-Дели (Индия). Это 13-й женский чемпионат мира по боксу.